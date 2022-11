Guerra a base de ‘bombas’ entre Belén Rodríguez y Kiko Hernández

La polémica entre Belén Rodríguez y Kiko Hernández sigue estando servida en los programas de televisión, pero lo cierto es que cada día que pasa empeora la situación de la colaboradora no solo con el que era su amigo, sino con todo ‘Sálvame Diario’. Esta tarde de ha desatado la guerra en plató, justo cuando parecía que los dos protagonistas de la historia del préstamo podrían llegar a arreglar sus diferencias.

Kiko confesaba esta tarde que quería a su amiga a pesar de todo lo que había ocurrido y que, seguramente, en un futuro podrían intentar arreglar sus diferencias... pero, lo que nadie esperaba es que Belén le enviara un mensaje fulminante a María Patiño en directo para que se lo leyese públicamente a su examigo.

“No estoy viendo nada, pero puedes decir con toda la libertad del mundo que no volveré a mirar a Kiko Hernández a la cara nunca más en mi vida” comentaba en alto la presentadora, dejando al colaborador sin habla durante unos segundos al no entender ni una sola palabra de Belén.

Hernández no se ha quedado callado y le ha asegurado que si hay alguien que va a sufrir las consecuencias de que, ellos como amigos, no se hablen son dos personas especiales de su vida, confesando que solo le da pena lo que está ocurriendo por ellas. Además, el colaborador ha dejado claro que va a pedir por contrato no coincidir con ella nunca más en un plató y que por su parte, se acaba todo.

De esta manera, parece que la colaboradora ha explotado después de que no se haya hablado de otra cosa que de su polémica con Kiko y ha decidido no saber nada más de él. Además, minutos más tarde Belén ha vuelto a enviar más mensajes a María que, debido a su contenido hiriente, no se han reproducido en directo, pero sí que se lo han enseñado a él.

“Lo que he leído no me hace daño, tú crees que sí, pero no me hace daño” ha dicho Kiko tras leer el mensaje que le ha enviado a María tan hiriente hacia el colaborador, y ha terminado enviándole un mensaje demoledor para ella: “lo único que deseo es que te cures”.