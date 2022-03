Gloria Camila y Miguel Abellán aclaran qué hay entre ellos

Se ha convertido en una de las temas de los que más hemos hablado en los últimos días, ¿qué hay realmente entre Gloria Camila y Miguel Abellán? Este sábado el programa ‘Viva la vida’ hacía saltar las alarmas de que entre la hija de José Ortega cano y el torero de Navalcarnero podría haber algo más que una buena amistad ya que, según diferentes testigos, habrían sido pillados en actitud cómplice y cariñosa en un conocido restaurante de la capital.

Unos rumores que tomaban fuerza después de que Terelu Campos asegurase que a ella también le había llegado la información de dicha comida para dos entre Gloria y Miguel Abellán, mientras Makoke dejaba caer que su especial relación de ‘amistad’ no sería nueva, sino que vendría de hace años.

Molesta, la hija de Rocío Jurado no tardaba en desmentir su presunto affaire con el torero, dejando claro que simplemente son amigos y que ambos están muy felices y enamorados de sus respectivas parejas. Sin embargo, desde ‘Sálvame’ - en concreto Terelu - se sigue insistiendo en que Gloria y Abellán habrían comido juntos, la complicidad sería más que evidente y que de hecho habrían desaparecido juntos del restaurante durante un rato.

Algo que la colaboradora de ‘Ya son las 8’ niega tajantemente aunque, fruto de su nerviosismo al escuchar los rumores, se ha dado un golpe en la cabeza al entrar en su coche antes de zanjar un tema que no le hace ninguna gracia: “Somos amigos. Evidentemente no pasaría nada pero como no es, yo tengo a mi chico y él tiene a su chica. Gracias”.

Miguel, por su parte, no oculta su malestar por todo este asunto y, afirmando que “no tengo nada que decir, de verdad”, cree que los rumores sobre su affaire con Gloria “es enredar por enredar”. “Ya ha quedado bastante claro todo”, ha zanjado, negándose a entrar una vez más en su presunta relación con la hija de Ortega Cano.