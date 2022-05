Gloria Camila se muestra rotunda ante la inauguración del museo de Rocío Jurado

28 de mayo, Día Internacional de Rocío Jurado y en Chipiona se ha echado todo el mundo a las calles para homenajear a la cantante en un día tan especial como hoy. Al igual que los familiares, que se han dejado ver en el Santuario de la Virgen de Regla disfrutando de la misa que se ha llevado a cabo en memoria de la artista. Gloria Camila, José Ortega Cano, Gloria Mohedano, David Flores, José Antonio Rodríguez se han mostrado de lo más felices y emocionados en las inmediaciones.

Una vez terminada la misa, Gloria Camila salía del santuario de la Virgen de Regla asegurando que la misa en homenaje a su madre: “Me ha gustado con el cariño que ha hablado el padre, la música de fondo que hemos organizado como el año pasado y que luego al final el padre haya puesto un audio donde se escucha a mi madre, nos hemos emocionado”.

En cuanto a si va a ir a la inauguración del museo de su madre, la joven explica que: “No me ha llegado la invitación todavía, que no sé, a lo mejor me la da el alcalde hoy” y luego añade que, aunque la invitasen: “No, lo siento, no iría”.