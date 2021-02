Gloria Camila, la última famosa que se chotea de la COVID

En uno de los momentos más delicados de la pandemia del Covid-19, Gloria Camila ha incumplido una de las medidas restrictivas impuestas por la Comunidad de Madrid para frenar el preocupante aumento del número de contagios del virus. Y es que, a pesar de que no están permitidas las reuniones de personas no convivientes en domicilios particulares, la ahora actriz no ha dudado en pasar la tarde en la casa que su padre, José Ortega Cano, tiene a las afueras de Madrid, celebrando el 8 cumpleaños de su hermano José María. Hay que recordar que tanto Ortega como su hija fueron positivos por la COVID-19 el pasado mes de enero.

Muy unida a su familia, y quizás desconociendo estas prohibiciones, hemos podido hablar con Gloria después de la fiesta con la que festejaron el cumpleaños del pequeño, en la que por cierto tampoco se cumplió el número de personas permitidas en una reunión social, puesto que en el interior de la casa había más de 6 como dicta la Comunidad de Madrid.

Acompañada por su novio David, y feliz tras haber pasado varias horas en familia, la colombiana nos ha contado qué le ha regalado a su hermanito: “Ropa, muy chula y moderna”. Orgullosa del pequeño José María, y muy unida a él, Gloria ha confesado que “le amo. Es un niño muy inteligente y muy educado, muy familiar”

Triunfando como actriz en “Dos vidas”, enamoradísima de su novio y al margen de polémicas, la hija de Rocío Jurado admite que “estoy muy contenta con todo” y se muestra de acuerdo en que está viviendo un gran momento a todos los niveles.

En su línea de discreción, Gloria ha evitado pronunciarse sobre la reciente entrevista de Michu en “Viva la vida” dedicando unas bonitas palabras a la familia, ni sobre su ex, Kiko Jiménez, al que hace unos días acusó de estar obsesionado con ella.