Gloria Camila, hija de Ortega Cano, no aguanta más a Ana María Aldón

El regreso de Ana María Aldón a televisión tras varias semanas en silencio alejada del foco mediático se ha convertido en el tema del momento. Fuerte y con las cosas muy claras, la andaluza reaparecía en el programa ‘Ya es verano’ y no solo confirmaba su grave crisis con José Ortega Cano, sino que además dejaba entrever que ya no está enamorada y que si sigue casada con el torero es por el hijo que tienen en común, aunque ella ya ha tirado la toalla en lo que a su relación se refiere.

Pero, además de su matrimonio, Ana María también habló de la fuerte discusión que protagonizó hace semanas con Gloria Camila en la casa familiar en presencia de su marido - que esa noche acabó durmiendo en la casa de su hija - señalando a la colombiana como la ‘culpable’ de filtrar su pelea a la prensa, en concreto a la periodista Isabel Rábago.

Unas acusaciones que parecen no haber sentado nada bien a la hija de Rocío Jurado, que ha respondido con contundencia a la todavía mujer de su padre: “Pues no, cariño. Lo ha desmentido Isabel, lo desmintió ayer, pues no sé* Igual no soy yo” ha apuntado, dejando entrever que si en la discusión estaban tan solo presentes tres personas y no han sido ni ella ni su padre, podría haber sido Ana María quien ha dado su versión del altercado a diferentes periodistas.

Convertida en el mejor apoyo de Ortega Cano en estos delicados momentos personales, hemos visto a Gloria entrando y saliendo de la casa del torero en varias ocasiones a lo largo de este lunes, aunque muy discreta ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de Ana María sobre su matrimonio ni desvelar si cree que la separación de su padre es inminente: “No, no, lo siento. Adiós”.