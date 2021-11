Gloria Camila, furibunda, no deja títere con cabeza

Una de cal y otra de arena. Eso es lo que nos da Gloria Camila que, tan solo 48 horas después de mostrar su peor cara con la prensa en Barcelona pidiendo que la dejásemos en paz y dejando claro que no pensaba pronunciarse sobre la exclusiva de Michu anunciando su boda con José Fernando, ahora ha roto su silencio y ha hablado largo y tendido de su ‘cuñada’, con la que admite que la relación no es buena.

“De mi hermano no solemos hablar, eso es algo que debería respetar todo el mundo, todos”, ha dicho en clara referencia a la madre de su sobrina Rocío, cuyo enlace con José Fernando desmiente tajantemente: “Primera noticia, cuando lo he leído en la revista”.

“Todavía no hay fecha de salida de mi hermano, no se de donde se sacará ella la fecha. Es un poco mentira lo que os ha vendido”, señala, confesando que “me parece una falta de respeto utilizar un cementerio, donde está mi madre enterrada, para hacerse las fotos cuando no lo ha hecho nadie”, ha añadido bastante molesta con Michu. “Yo no digo que me pida permiso, cada uno es libre de hacer lo que le da la gana, pero si vas a utilizar la figura de mi madre en un cementerio y vas a posar ahí... me ha parecido un poco lamentable”, apunta.

A pesar de que su relación con la novia de José Fernando “no es tan buena como debería de ser o como nos gustaría que fuera, por lo menos por mi parte para que la comunicación fuese más fluida”, Gloria afirma que a su sobrina Rocío - la pequeña de 4 años, fruto de la relación entre su hermano y Michu - la quieren “con locura” y se ocupan de ella, “aunque luego digan que no” (nuevo dardo a su ‘cuñada’). “Cuando pasan las cosas que pasan a una se le quitan las ganas. No quita que el día de mañana si Rocío necesita algo, aunque ya lo tiene, siempre vamos a estar”, añade en referencia a la pequeña, a quien admite que le gustaría ver más a menudo.