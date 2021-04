Gloria Camila denuncia los graves improperios y amenazas que sufre por parte de los fans de Rocío Carrasco

Intentando mantenerse al margen de la polémica, Gloria Camila no se ha manifestado todavía - y quienes la conocen dicen que no lo hará - sobre la serie documental en la que Rocío Carrasco está contando su durísima realidad en primera persona. Un desgarrador testimonio en el que ha narrado la pesadilla que vivió no sólo al lado de Antonio David Flores durante su matrimonio y tras su separación, sino también el calvario que le hizo padecer su hija Rocío Flores manipulada por su padre, y que terminó con una brutal paliza en julio de 2012.

Íntima amiga además de su tía, Gloria se ha convertido en uno de los grandes apoyos con los que cuenta Ro tras las brutales declaraciones de su madre desvelando su maltrato y tachándola de víctima que se convirtió en verdugo. A pesar de no manifestarse públicamente, la colombiana no ha dudado en compartir imágenes con la hija de Rocío Carrasco - con quien no tiene relación hace años - en sus redes sociales, demostrándole que ahora más que nunca está a su lado de manera incondicional.

Este apoyo a Rocío Flores ha provocado que Gloria Camila esté siendo duramente atacada por los seguidores de Rocío Carrasco desde que se estrenó la docuserie de su hermana. Unos insultos crueles que, harta, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha compartido a través de su cuenta de Instagram esta mañana.

A continuación os reproducimos algunos de los comentarios - de los que hemos eliminado palabras malsonantes - que Gloria ha tenido que soportar en las últimas semanas, y en las que la atacan no sólo por su relación con Rocío Flores sino también por el hecho de ser adoptada: “A ver tú quien eres para meterte en la vida de una madre y una hija cuando no eres nadie ni nada de ellas. Que Rocío jurado ya tenía hija, lo que Ortega Cano en su día no tenía y quería. Por eso os adoptaron así que mantente al margen porque no pintas nada en esta historia. Como tú dices eres colombiana, no hija de Rocío Jurado, hermana de Rocío Carrasco y tía de Rocío Flores. Preocúpate de tu hermano el yonki que le hará más falta, dientes de conejo”, reza el primero de ellos.

“Vergüenza te tenía que dar a ti poner una foto de esa mujer”, le dice otro ‘hater’ después de que la actriz compartiese una imagen de Rocío Jurado; Insultos que suben de tono hasta el punto de leer cosas como “malagradecida. Si no llega a ser por Rociíto tú no hubieses sido quien eres ahora. Conecta las neuronas que te quedan porque deberías agradecérselo, no decir sandeces de ella”, o “Rocío no te quería, solo lo hizo por Ortega”.

De una dureza extrema, Gloria ha denunciado ataques como “no eres absolutamente nadie. La Jurado se vio obligada por el momio a adoptaros. Deja en paz a Carrasco”, “Si la Jurado levantara la cabeza te daba una torta en la cara esa operada que tienes”, “no entiendo como no te devolvieron al orfanato” o “reventada, no le llegas a Rocío Carrasco a la suela de los zapatos”.

Mostrando su mejor cara a pesar de estos insultos que poco antes denunciaba en sus redes sociales, Gloria Camila salía este jueves a primera hora de su casa para continuar con el rodaje de su serie, ‘Dos vidas’. Muy seria, la hija de Ortega Cano ha preferido no pronunciarse sobre el último capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco, en el que narra con detalle el maltrato al que la sometió su hija. Cabizbaja, la tía de Rocío Flores tampoco nos ha contado cómo está su sobrina tras el brutal testimonio de su madre, que la deja como la gran señalada de esta desgarradora y dolorosa historia.