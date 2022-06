Gloria Camila, cansada de la polémica de los azucarillos

Hace unas horas nos enterábamos que la iniciativa de la Asociación Cultural RJ La Más Grande y la Asociación de Comerciantes de Chipiona, de distribuir unos azucarillos que llevarían la cara de Rocío Jurado, se paralizaba por el momento. Una noticia que nos dejaba sorprendidos y que Gloria Camila ha querido aclarar para los micrófonos de Europa Press.

La hija de José Ortega Cano nos ha hablado alto y claro tras cancelarse la presentación de los azucarillos en honor a Rocío Jurado: “yo lo único que te puedo decir es que somos una asociación increíble, juradistas hasta la muerte y todo se hace con cariño, sin ánimo de lucro. Jamás hemos ganado dinero a costa de nadie y menos de mi madre porque a mucha gente se le olvida, pero también soy hija y también tengo derecho a hacer lo que me dé la gana, pero bueno, que no voy a entrar en más detalles, lo siento”.

Además, ha explicado que la función de su asociación es muy importante para la imagen de Rocío Jurado: “Luego, que es una asociación que lleva quince años y que el dinero anual que se pone desde nuestro bolsillo es para que el cementerio esté bonito, para que las flores se lleven todos los días frescas, para que todo esté limpio, para la fuente, para el monumento, para todo... Nosotros, Asociación Juradista, que yo soy la presidenta y nada más. Ya está, solo te puedo decir eso”.

La hija de Rocío Jurado asegura que la asociación de la que ella es presidenta no lo había ideado y lanza una pulla a su hermana Rocío Carrasco: “la asociación de comerciantes ha decidido no llevarlo a cabo porque prefieren no hacer nada a tener mala publicidad como algo ilegal cuando no hay nada ilegal y es todo hecho desde el respeto y el cariño. Nosotros simplemente le mostramos nuestro apoyo y ya está, pero bueno, hay cosas peores en el mundo, oye. A ver si nos centramos en lo importante”.

En cuanto a si el presidente de la Asociación de Comerciantes se ha echado atrás después de amenazar públicamente la hija mayor de ‘La más grande’ con tomar medidas legales: “yo es que no voy a entrar en eso, lo siento. Lo único que sé es que se ha cancelado una idea que era desde el respeto y desde el cariño y que la asociación no había hecho nada, nada ilegal, era sin ánimo de lucro, sin nada han llevado a cabo que un hombre pues decida cancelar lo que había hecho con tanto cariño”.

La joven desvela que ya tenía todo preparado para ir a Chipiona e insiste en que ella no gana nada con la imagen de su madre: “ponemos dinero, no ganamos dinero”. De esta manera, la hija de Ortega Cano se ha mostrado de lo más contundente ante la polémica generada por la cancelación de los azucarillos.