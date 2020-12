Este miércoles nos hemos levantado con la sorprendente exclusiva de Michu - novia de José Fernando y madre de la única nieta de José Ortega Cano, Rocío - en la revista “Diez minutos” criticando a Gloria Camila y asegurando que ésta le ha negado ayuda económica incluso para comer y que el torero le ha tenido que ayudar a escondidas de su hija y de su mujer, Ana María Aldón.

Unas declaraciones bomba a las que Gloria Camila, atónita, ha respondido tan indignada como enfadada.

- Gloria, buenos días. ¿Qué tal? Queremos preguntarte por la entrevista que ha hecho Michu. No sé cómo te ha sentado la entrevista que ha dicho que Ortega Cano le da dinero a espalda vuestras. De ti ha dicho que te pidió 200 euros y que no se los quisiste dejar, aunque te dijo que eran para comer. También para agua y que has pasado de ella.

- GLORIA CAMILA: ¿Perdón?

- Eso ha dicho Michu en una revista, yo no sé si sabías algo o si te ha llamado, si es verdad.

- GLORIA CAMILA: ¿Pero cómo se puede mentir tanto? ¡Ay, de verdad!

- ¿Te sorprende? También ha dicho que no te preocupas de tu sobrina, que no le has hecho un regalo.

- GLORIA CAMILA: ¿Me estáis diciendo en serio que ha dicho todo esto? ¿De verdad me lo estáis diciendo?

- Sí, sí, ha salido hoy en una revista. No sé si quieres decirle algo.

- GLORIA CAMILA: No, es que estoy leyendo su conversación y es que no entiendo como hay tantas personas que pueden ser tan mentirosas y tan sinvergüenzas. O sea, es que, de verdad, hay tantos. En fin...

- ¿Por qué crees que lo dice? ¿Lo dice por dinero?

- GLORIA CAMILA: Imagino, cómo no trabaja ni busca trabajo... Al final, la vida fácil.

-¿Y tú cómo estás?

- GLORIA CAMILA: Pues mira, te explico. Yo a María cuando ha venido a Madrid se ha quedado en mi casa. Le hemos comprado ropa a la niña porque venía sin maleta y sin ropa. Le hemos dado paseos, le hemos llevado a comer, le hemos dado vueltas y ella mientras se ha ido de fiesta por Madrid. Luego, habló con mi padre para la entrevista y le dijimos que bueno, que lo mejor era no hacerla porque ahora José Fernando no se puede hablar de él, no es una situación normal... Bueno, que lo mejor era no hacerla y dijo que no la iba a hacer, y de repente la ha hecho con titulares que dices, pero madre mía. A mí me hace videollamadas, hablamos con la niña, le compramos cada cosa y de hecho le hemos comprado una moto, le hemos dado dinero para la compra. Ahora quiere una polaroid y también la hemos comprado, o sea que al final no sé. Pero bueno, por dinero baila el perro así que bueno. Así uno tras otro.

- ¿Cómo se presentan estas navidades?

- GLORIA CAMILA: Lo siento, chicos, es que no puedo deciros nada más.