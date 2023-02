Gisela confirma 22 años después su romance con David Bustamante: “Éramos jóvenes con las hormonas revolucionadas”

Han pasado más de dos décadas desde la primera edición de Operación Triunfo y aun son muchos los secretos que albergan las paredes de la academia más famosa de la televisión española. Gisela ha confirmado en la televisión catalana su romance con David Bustamante.

La cantante catalana y el artista cántabro compartieron 12 semanas dentro de la academia de Operación Tiunfo, justo el tiempo hasta que Gisela fue eliminada del concurso. Durante este transcurso, se notó la gran complicidad que existía entre David Bustamante y ella, y ahora, 22 años después, el romance se confirma por parte de la propia artista.

“Pasaron cosas porque éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas” alega la voz de Disney en España. Ante la pregunta de su hubo relaciones sexuales dentro de la academia, ni confirma ni desmiente: “Eso no te lo diré porque cada uno... No lo diré porque no me apetece”.

Durante todo este tiempo lo han mantenido oculto, pero después de tantos años y media vida en el que cada uno ha tomado su camino, ha decidido hacerlo público: “Lo hemos negado desde siempre porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación”. Por lo tanto, confirmamos que el romance entre Chenoa y Bisbal no fue la única historia de amor dentro de la academia.