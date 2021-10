Gianmarco Onestini no se cree la separación de Antonio David y Olga Moreno

Gianmarco Onestini ha sido el último en pronunciarse, públicamente, sobre la presunta separación matrimonial de Antonio David Flores y Olga Moreno, a los que conoce muy bien. Y es que además de concursar en ‘Gran Hermano Vip’ con el exguardia civil a finales de 2019, el italiano vivió la experiencia de ‘Supervivientes’ al lado de la malagueña; y tanto con uno como con otro acabó mal a pesar de su amistad inicial con ambos, tachándolos de “falsos”, “estrategas” y “mentirosos”.

Muy misterioso, Gianmarco asegura que “sinceramente no me creo la ruptura”. “Yo sé varias cositas, él me había contado a mí cosas sobre su relación con Olga... por lo tanto si han decidido eso, no me lo creo”, afirma el italiano, sin aclarar qué le contó Antonio David sobre su matrimonio cuando participaron en ‘GH Vip’ hace ahora dos años.

Sobre los rumores que relacionan al padre de Rocío Flores con Marta Riesco, el italiano apunta que “no me sorprende porque ella siempre estaba muy activa”. “Al salir de GH tenía mi cara impresa en su ordenador, ahora también con David... Es algo que se puede esperar”, asegura, dejando caer algún tipo de interés por parte de la reportera.