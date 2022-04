Gabriela Guzmán, la joven miss Zamora que busca votos en Salamanca

Gabriela Guzmán, Miss RNB Zamora 2022 y candidata a Miss RNB España 2022, participa en el certamen del Reinado Nacional de Belleza que se va a celebrar en Torrox (Málaga) a finales del mes de mayo. La joven de 20 años nació en Madrid, pero está vinculada a San Martín del Castañar, localidad natal de su padre. “Me tiene de jornalera en el huerto y es donde más trabajo”, bromea, “pero allí estoy feliz; me encanta pasear por la sierra con mis amigos, hacer el camino de Los Molinos. Cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza no me pude gustar más”. Su bisabuelo fue doctor y su familia es conocida por ese motivo en la Sierra de Francia.

Grabriela Guzmán, que estudia el Grado Superior en Publicidad y Relaciones Públicas, vivió cinco años en Estambul (Turquía), donde estuvo destinado su padre José Luis Guzmán. “No cambiaría aquella experiencia por nada”, dice Miss RNB Zamora, que trabaja de jueves a domingo de azafata de eventos en un show de música. A Miss RNB Zamora, que también es modelo ocasional, le encantaría pasar directamente a la final de Miss RNB España 2022 y lo conseguirá si suma suficientes apoyos a través de Instagram y Facebook. Gabriela Guzmán se muestra orgullosa de “representar a mis raíces” y para ella, participar en el certamen, ya es un sueño.