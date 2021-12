Froilán se olvida de Mar Torres y esta joven sería su nueva ilusión

Hace tan solo unos días, como os mostramos en exclusiva, pillamos a Froilán de lo más cómplice y cariñoso con una atractiva joven morena por las calles de la capital. Poco después, salía a la luz la identidad de la supuesta nueva ilusión del hijo de la Infanta Elena, Belén Perea. 25 años, estudiante de Marketing, influencer y amiga tanto del sobrino de Felipe VI como de Victoria Federica, con quien se ha dejado ver en numerosas ocasiones.

Según han descubierto en ‘Ya son las 8’ - programa presentado por Sonsoles Ónega en Telecinco - Froilán estaría totalmente ‘pillado’ por la joven y, cuando todos pensábamos que su reconciliación con Mar Torres era un hecho, estaría intentando conquistar a Belén Perea. Sin embargo, por lo menos por el momento, la influencer sería inmune a los encantos del nieto del Rey Juan Carlos y estaría cerrada a tener algo más que una amistad con él.

Ahora, saliendo al paso de los rumores de relación entre ambos, Belén rompe su silencio y, visiblemente incómoda por la expectación mediática que se ha creado en torno a ella en los últimos días, ha dejado claro que lo único que le une a Froilán es una amistad.

“Somos amigos, pero no voy a decir nada más, lo siento. Estoy bien, pero a ver si me dejáis tranquila porque me estáis agobiando muchísimo y no me gusta la prensa, lo siento muchísimo”, ha asegurado en sus primeras declaraciones, desmintiendo un noviazgo con el hijo de la Infanta Elena y confesando lo poco que le gusta saberse en el ojo del huracán mediático.