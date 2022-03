Fran Rivera, sobre si acudirá a ver torear a su hermano Cayetano: “No creo que vaya”

Han sido muchos los meses en los que se ha hablado de la herencia de Paquirri y de los famosos enseres que el torero dejó a sus hijos y que, Cayetano y Fran Rivera no han recibido a día de hoy debido al egoísmo de Isabel Pantoja... pero lo cierto es que es uno de los temas más controvertidos de la historia del mundo del corazón que sigue causando un interés en el público.

Europa Press Reportajes ha hablado con Francisco Rivera, después de su entrevista con Anne Igartiburu, y prefiere no hacer más declaraciones acerca de la herencia de su padre y de que Isabel Pantoja no le diera ningún objeto de Paquirri: “Hoy no es día de hablar de esas cosas. Han pasado cosas mucho más bonitas hoy. No es día, gracias”.

El marido de Lourdes Montes nos ha confesado que no tiene pensado ir a ver torear a Cayetano Rivera: “no creo, no creo que vaya” y nos asegura que lo pasaría mal viendo a su hermano enfrentarse a los toros de nuevo: “te digo una cosa, me cuesta. Ya estoy mayor y ya veo el peligro por todos lados”. Eso sí, deja claro que no siente celos o envidia por la vuelta al ruedo de Cayetano Rivera: “uy, no, no. Envidia nada, celos, menos”.

Fran nos asegura que siente admiración por su hermano y miedo por lo que pudiera ocurrirle: “admiración, mucho miedo y mucho deseo de que tenga suerte y le respeten los toros y disfrutar de su toreo, a mí me gusta mucho”, él descarta volver a torear en un futuro: “no, no. Esto tiene un momento, su edad, su momento, no. Yo ya no”.

Francisco Rivera nos ha confesado que no habría llegado a tiempo al cumpleaños de su sobrino Cayetano, algo que le apena ya que sus hijos deseaban ir a la fiesta: “la verdad que sí, no haber llegado al cumpleaños, sobre todo, de mi sobrino y de los primos, mis niños, que se han quedado con muchas ganas de ir los pobres”.