Fabiola Martínez habla sin tapujos sobre su situación con Bertín Osborne

Mucho se está hablando de la relación que hay entre Fabiola Martínez y Bertín Osborne ahora que sabemos que han roto su relación. Además, en los últimos días también se ha especulado en los medios de comunicación sobre cuáles serán los acuerdos a los que llegarán cuando firmen el divorcio. Nuestra protagonista se ha cansado de escuchar mentiras y ha hablado alto y claro en su perfil de Instagram sobre todos estos temas que están de plena actualidad.

“Yo me había propuesto no entrar a hablar más con respecto a la separación, pero estoy leyendo cosas que, primero no son justas y, segundo, hacen mucho daño” empezaba diciendo Fabiola Martínez en el vídeo que ha subido a sus redes sociales a modo de comunicación.

La empresaria ha confesado cómo va a gestionarse su divorcio con Bertín: “En lo que respecta a las condiciones de mi divorcio, cuando Bertín y yo decidimos casarnos, una cosa que hablamos fue firmar separación de bienes absoluta, lo que significa que ninguno de los dos tenemos ninguna obligación con el otro”. Lo que sí que ha querido dejar claro es que en lo que sí tiene que hablar con su expareja: “Otra cosa es la situación de los niños porque ambos por ley tenemos obligación de asumir las responsabilidades de su manutención y eso es una de las cosas de las que Bertín y yo tenemos que hablar”.

Fabiola también ha querido aclarar que la casa en la que se encuentra en estos momentos no es de su propiedad, ni de la de Bertín: “Esta casa de Madrid es alquilada. No va a haber ningún conflicto económico en nuestro divorcio porque eso ya estaba pactada desde hace muchísimo tiempo, antes de casarnos. En lo que respecta a los niños tenemos obligaciones, tenemos que pactar”.

Una situación muy complicada para ambos, pero Fabiola asegura que ella seguirá trabajando para sacar adelante a sus hijos y para poder vivir como siempre ha hecho: “Yo seguiré trabajando como he hecho siempre desde que tengo 16 años, probablemente vengan tiempos complicados, una separación nunca es fácil”.

La que fuera pareja de Bertín Osborne ha confesado que entiende que haya muchas personas que se hayan llevado una sorpresa con la noticia de su divorcio: “Sé que ha desilusionado a muchas personas que creían en el amor perfecto... el amor existe, pero no es perfecto. Los dos nos merecemos estar bien y estar felices, eso es lo que estamos intentando”.

La protagonista de nuestra noticia ha querido dejar claro que ya está gestionando el cambio de nombre en sus redes sociales porque como todos sabemos, adoptó el apellido de su marido cuando se casó con él: “Yo llevaba el apellido de mi marido porque en Venezuela es una costumbre, yo soy de costumbres”. De esta manera, Fabiola ha mostrado su más sincera opinión e información sobre todo lo que está ocurriendo con Bertín con una clara finalidad, que se deje de especular acerca de su divorcio.