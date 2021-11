Fabiola Martínez deja claro como está su vida sentimental tras la separación con Bertín Osborne

Tan solo unos días después de la aclaración que la propia Fabiola Martínez hizo sobre las palabras de Isabel Gemio en las que esta aseguraba que la ex mujer de Bertín Osborne podría estar de nuevo enamorada, Fabiola nos aclara que entre ella e Isabel existe una gran relación de amistad que no se ha visto perjudicada por esto que ha sucedido: “Tenemos confianza suficiente como para poder decirnos estos sin que esto sea un conflicto, ya está. No hay nada más. Simplemente aclarar que yo no estoy enamorada. Ya está. Si yo estuviera enamorada lo diría o me hubiese callado, me refiero que, si Isabel lo dice siendo cierto, yo me callo obviamente”.

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional en el que se está centrando en su faceta como madre y en sus propias metas, Fabiola no quiere que se vuelva a mezclar su vida privada con los rumores de la vida sentimental de Bertín Osborne: “En el momento que lo publicó ‘El Mundo’, lo siguiente era que los demás se hicieran eco y no. El titular de ‘El Mundo’ no solo decía ‘Isabel cree que Fabiola podría estar enamorada’, debajo había un subtitular que decía: ‘a tres días de la noticia de Bertín’, mezclando todo”.

Cada día más asentada en su nueva casa en el centro de Madrid en la que vive junto a sus hijos Kike y Carlos, Fabiola se mostró especialmente molesta con los titulares que se han dado sobre su vida privada porque asegura que su hijo es muy consciente de lo que se dice sobre ella: “Lo que la gente no entiende, que es a lo que yo voy, no me refiero a los medios de comunicación solo, en general, al que opina sobre este tema, es que detrás de esas cosas que se escriben hay personas que no saben cómo les afecta. Yo tengo que darles explicaciones a mis hijos de qué puede estar pasando, Carlos ya tiene una edad de ver, escuchar y me pregunta. Por qué yo tengo que tener a mi familia en una situación de incertidumbre, de miedo, de preocupación, de tener que dar explicaciones en mi casa”.