Eugenia Martínez de Irujo, sobre la boda de Tamara Falcó: “Me la bufa”

Demostrando una vez más su faceta más solidaria, Eugenia Martínez de Irujo ha puesto una vez más su talento al servicio de la Fundación Querer y, en colaboración con la marca Waves Socks, ha diseñado una colección muy especial de cacetines para concienciar sobre la importancia de la investigación en las enfermedades raras.

Una edición limitada con una ilustración de un cerdo con alas perteneciente a la exposición ‘El arte de querer’, que la duquesa de Montoro presentó 2021 a favor de la Fundación presidida por Pilar García de la Granja, con la que colabora desde hace años. Este viernes la propia Eugenia ha presentado estos calcetines solidarios en un acto en el que, tan simpática con la prensa como siempre, ha confesado entre risas que no tiene ningún interés en la que promete ser la boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

-Eugenia. Háblanos un poquito de porqué este cerdo volador has querido regalárselo a la fundación.

-Un cerdo volador demuestra que nada es imposible en esta vida entonces, comparándolo con las enfermedades raras, lo eligieron porque como dice el lema ‘nada es imposible de conseguir’. Y de ahí el cerdito.

- ¿Qué significa para ti la Fundación Querer?

-Pues para mí mucho, desde que Pilar, una persona maravillosa y extraordinaria, se me cruzó por mi vida. Me parece que hace una labor tan magnifica que siempre que puedo, ahí estoy y lo seguiré estando. Apoyándola por siempre.

- Supongo que una de las cosas buenas, si las hay, de ser alguien conocido es poder participar en estas cosas y dar un poco de visibilidad.

- Claro, dar visibilidad. Luego cuando hace la cena pues también cooperamos en todo lo que podemos y cada vez que ella nos pide algo, aquí estamos. Mi primera implicación con ella fue cuando después de la pandemia hice la exposición para la fundación, que ese cerdito estaba expuesto entonces, y fue genial. Todo lo que se consiguió vender, todo íntegro, fue para Fundación Querer.

- Además, tu hija también está siguiendo tus pasos en el sentido de involucrarse.

- Sí, el otro día hizo un festival muy bonito también para una fundación y me encanta que también colabore y haga cosas benéficas.

- Cuéntanos un poquito en qué estás metida, ¿en qué estás ahora?

- Pues ahora estoy empezando ahora la colección de joyas con Tous, después estoy muy metida en el tema de platos con mis dibujos y con Sushita, y muy contenta porque tenemos un montón de novedades ahora para marzo. Muy ilusionada, la verdad.

- Preguntarte también por tu compañera de campaña en Tous, Tamara Falcó. Supongo que el 17 de junio vas a la boda, ¿no?

- No, vamos no creo. Tamara es más joven que yo y tampoco somos amigas. Nunca hemos salido juntas entonces no tiene porqué invitarme, la verdad.

- Como la Casa de Alba se relaciona con todo el mundo, tu madre tenía relaciones con todo el mundo.

- Bueno, sus hermanos son primos nuestros. Manolo y Xandra sí que tenía mucha relación con ellos, sobretodo en mi juventud que salíamos mucho juntos y eso.

- Pero alegrarte sí te alegras por ella que se la ve muy enamorada.

- No me vayáis a preguntar de Tamara que me la bufa, o sea, no sé cómo explicarte. Lo siento, ¿eh? Pero es que no es plan. Ay, es que me ha salido del alma, pero es que es verdad. Una pregunta vale, pero toda la entrevista preguntando por Tamara como que no* ¿También de la Preysler y Vargas Llosa me vas a preguntar? No, por favor.

- O de Cayetano*

- Más de lo mismo. Yo voy a hablar de lo mío, no voy a hablar de otra gente porque ni me interesa, ni soy quién, ni tengo ni idea o sea que*

- ¿Viste a Cayetano en Chester, en el programa de Risto?

- Sí, sí.

- ¿Qué te pareció? ¿Te sorprendió?

- No, no. No, más o menos siempre es lo mismo y no me ha sorprendido para nada.

- Pero una de las cosas que dijo es que si pudiese elegir a la familia de nuevo, no elegiría a los hermanos mayores. Es un poco fuerte esto.

- Cada uno que diga lo que quiera.

- ¿Tú has hablado con él después de la entrevista?

- Eso es mi privacidad, pero es que me da rabia porque luego todo este tema caerá en el olvido y solo va a salir el tema de Tamara, el tema de Cayetano, el tema de no sé quién*

- Hablando de niños, ¿alguna vez te hubiese gustado aumentar la familia?

- No, no, no. Lo tengo súper claro, una y no más Santo Tomás.

- Tana tiene que ser mucha Tana.

- Tana es maravillosa y es que con una me basta y me sobra. Además, he tenido una suerte impresionante y nunca he querido. Tampoco me hubiera dado tiempo, también te digo, pero que no.

- ¿Nunca te ha dicho que quería un hermanito?

- Tener un hijo es telita, vamos, yo no sé aquí quienes sois padres, pero madre mía. Es mucha responsabilidad, muchas comeduras de coco, muchas preocupaciones para toda la vida. Yo es que nunca he sido muy niñera, eso para empezar, entonces con la mía me muero, pero ya con una fenomenal.

- ¿Lo de las preocupaciones lo dices porque los marrones te los has comido tú sola y el padre ha estado ausente?

- EUGENIA: No, yo no he dicho eso. No ha habido para nada padre ausente. Demasiado, súper bien..

- ¿Algún deseo pides para este año?

- Pues siempre pido lo mismo, que me dejen como esté que estoy fenomenal ahora así que no cambie la cosa, pero sobretodo la salud. Creo que es lo único y de verdad importante porque sin salud, no puedes hacer nada.

- Pues hablando de salud, te alegrarás por el cambio de actitud que ha tenido Kiko Rivera ahora. Más cercano*

- Oye, tú eres muy pesada con la familia, ¿eh? De verdad pues háztelo mirar porque yo no pienso hablar ni de Kiko ni de nadie, eres pesadísima.