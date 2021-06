Eugenia Martínez de Irujo, preocupada por la salud de su hermano Cayetano

Varios han sido los eventos familiares en los que Cayetano Martínez de Irujo ha causado baja debido a su estado de salud y su hermana pequeña, Eugenia Martínez de Irujo muestra la preocupación que han sentido en estos duros momentos que ha atravesado el Duque de Arjona y Conde de Salvatierra.

La duquesa de Montoro aseguraba que su hermano “estaba muy de bajón porque lleva once operaciones”. Recordemos que Cayetano sufre oclusiones intestinales desde hace años por las que ha sido intervenido e ingresado en varias ocasiones. Pero pasado este mal trance, la propia Eugenia es la que informa de la buena evolución de su hermano “Ahora está mucho mejor, está más animado”, una mejoría -no exenta de preocupación en la familia-, que no solo ha experimentado a nivel físico, sino también anímico: “físicamente se ha recuperado súper bien y ya anímicamente, que es lo que más nos preocupaba, pero está mucho mejor”.

Eugenia también ha manifestado la buena relación que mantiene con Bárbara Mirjan, novia de Cayetano y quien no se ha separado de su lado ni un segundo en este delicado momento. “Bárbara y yo siempre nos hemos llevado muy bien, es una loca carioca que me divierte muchísimo” comentaba la hija de la Duquesa de Alba sobre la joven.

Feliz junto a Narcís Rebollo, presidente de Universal Music, Eugenia no se plantea pasar por el altar aquí en España, ya lo hizo en Las Vegas en 2017 y no le hace falta más. Y además, descarta, con mucho salero, seguir la estela de sus sobrinos y hacer la ceremonia en el Palacio de Liria: “¡Uy en Liria!”