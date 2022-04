Eugenia Martínez de Irujo no quiere oír hablar de convertirse en abuela

Eugenia Martínez de Irujo está viviendo uno de los mejores momentos personales de su vida. Disfruta de su relación con Narcís Rebollo, del hombre al que ama, de su hija Tana Rivera, que es su pilar fundamental y de todos los seres queridos con los que comparte sus mejores ratos de ocio.

Este viernes hemos podido verla junto con Narcís Rebollo en la cena de gala de los Enganches de Sevilla muy emocionada porque su hija, Cayetana Rivera, le toma el testigo a su abuela Doña Cayetana de Alba como madrina en este tradicional evento. Un momento que quedará para el recuerdo y que ha hecho muy feliz a todos los allí presentes.

Radiante de felicidad, hemos podido hablar con Eugenia y nos ha confesado que: “No quiero ser abuela, mi hija es súper joven y quiero que viva la vida a tope”. Y es que recordemos que ella contrajo matrimonio siendo muy joven con Francisco Rivera y aunque tienen una maravilla relación en la actualidad, quizás no quiere que su hija se adelante a los acontecimientos de su hija.

En cuanto a que Tana sea madrina de esta gala, Eugenia nos confiesa que: “a mí me hace mucha ilusión porque mi madre también lo fue y me parece muy bonito que estas tradiciones sigan ¿No? La verdad” y como no podía ser de otra manera ha querido homenajear a sus dos abuelas: “hoy lleva unos pendientes de mi madre, y el domingo llevará unos pendientes de su abuela Carmen, unos corales muy bonitos. Y la mantilla y eso ya es de mi madre, igual que en Ronda”.