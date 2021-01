Iván González ha sorprendido este miércoles al desvelar, en “Mujeres, hombres y viceversa”, que había tenido una noche de pasión con Gloria Camila Ortega Mohedano hace unos años, cuando la hija de Rocío Jurado tenía novio (que imaginamos sería Kiko Jiménez).

Oriana Marzoli, que ha retomado su relación con el exsuperviviente, añadía que la colombiana habría ido a casa de Iván cuando éste estaba comenzando algo con ella y ha acusado a su chico de ser poco selectivo y acostarse con cualquiera, en clara referencia a Gloria Camila.

Poco dada a entrar en desmentidos, la hija de Ortega Cano ha hablado a través de su cuenta de Instagram y, demostrando que no hay mejor defensa que un buen ataque, ha cargado duramente tanto contra Iván como contra Oriana, a los que ha llamado “envidiosos”, “falsos” y “mediocres” entre otras lindezas que no sabemos cómo habrán sentado a la mediática pareja.

“No hay nada más peligroso que ser feliz delante de un envidioso. Estoy harta de los mediocres, de los falsos y de las personas infelices que tienen que llegar a ser tan lamentables como terminar inventando para tener un poco de tema interesante o un poco de tv. Como estos, me he topado con muchísimos en mi vida, y sabéis que? Todos llevan una careta encima, te vienen, te sonríen, te dicen 4 palabras aprendidas de internet y se creen que ya lo tienen hecho”, ha comenzado Gloria antes de disparar certeras balas contra la influencer y el andaluz: “Unas se pican por ser segundonas y otros por tener y crear rechazo. Luego vienen a convencerte de que son diferentes, que no son todos iguales, que no van en el mismo saco, y al final todos terminan demostrando lo contrario”.

Consciente del alcance que tendrán estas palabras sobre Oriana e Iván, la hija de Rocío Jurado ha aclarado que “digo esto porque algunos son capaces de vender hasta su madre, de marear con su relación tanto que nos termina importando menos de lo que nos importaba antes, es decir NADA! Si una hablase las veces que ha podido... más de una estaría sola y con la boca callada o abriéndola sólo para pedir perdón”.

Para terminar y zanjar la polémica, después de repartir sendos “zascas” a los exconcursantes de “La casa fuerte”, Gloria les ha dado un consejo: “No arruines la felicidad de los demás solo porque no puedas encontrar la tuya propia”.