Esther Doña, salpicada por la noche de amor entre Alba Carrillo y Jorge Pérez

A raíz de su comentadísima noche de amor con Alba Carrillo - de la que la modelo va revelando cada vez más detalles aunque él sigue manteniendo que no pasó nada en la casa de Marta López - no dejan de surgir informaciones sobre Jorge Pérez que no le dejan precisamente en buen lugar.

Y es que cuando todos pensábamos que era un hombre enamoradísimo de su mujer, Alicia Peña, y lo de la modelo había sido solo una fatal equivocación fruto de un ‘tonteo’ que se le fue de las manos, sale a la luz el interés que presuntamente habría mostrado por otras mujeres, como Bea Jarrín, alguna de las colaboradoras de los debates de ‘Supervivientes’ o incluso la mismísima Esther Doña, a la que se ha rumoreado que habría intentado seducir.

El nombre de la marquesa viuda de Griñón lo sacó la propia Alba Carrillo hace tan solo unos días, asegurando en el podcast que protagoniza con Nagore Robles que la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ le habría escrito para mostrarle su apoyo tras revelar su affaire con Jorge, y diferentes medios de comunicación se aventuraron a asegurar que el ex guardia civil habría intentado conquistar a la viuda de Carlos Falcó.

Pero nada más lejos de la realidad, ya que como ha dejado claro en declaraciones a ‘Es la mañana’ de Federico Jiménez Losantos, “es totalmente falso. Me han metido en el culebrón de Alba y Jorge y no conozco al tal Jorge. Qué pesadez que siempre estén inventando sobre mí y quieran involucrarme en este tipo de temas”.

Un rotundo desmentido que ha reiterado ante los micrófonos de Europa Press, confesando que ya no es que el ganador de ‘Supervivientes 2020’ intentase ‘ligar’ con ella, sino que es que “ni siquiera le conozco”. Muy discreta, sin embargo, Esther ha evitado confirmar si es cierto que le mandó un mensaje de apoyo a Alba como asegura la modelo, dejando en el aire si se posiciona con ella en este culebrón televisado al que parece que todavía le quedan varios capítulos.