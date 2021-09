Estela Grande cierra la puerta a Diego Matamoros: “No tenemos contacto ni necesidad de tener ninguna relación”

Después de que Diego Matamoros concediese una exclusiva hablando maravillas de ella y confesando que si no hubiese entrado en ‘Gran Hermano Vip’ a finales de 2019 probablemente seguirían juntos, Estela Grande ha reaparecido en el desfile de Malne en la MBFW Madrid y ha dejado claro que no quiere tener relación con su exmarido.

Alejada de la televisión en los últimos tiempos porque lo que “realmente me apasiona son la moda y las redes sociales”, la modelo confiesa que está “mucho más tranquila” alejada del foco mediático. “Me costó pero me he dado cuenta que estoy mucho más feliz un paso atrás de la tele, para qué voy a entrar en la boca del lobo cuando no me apetece. Por ahora no tengo pensamiento de volver”, señala.

Muy enamorada de Juanito Iglesias - que le ha dado la “calma” y tranquilidad que necesitaba” - con quien se ha mudado recientemente a un piso con una impresionante terraza, Estela no descarta pasar por el altar con el futbolista, “pero a corto plazo no, desde luego”. “Casarse es una experiencia muy bonita pero ahora mismo no puedes decir que nada es para toda la vida. No me lo planteo, en un futuro ya veré”, confiesa.

Después de pasarlo muy mal tras su separación de Diego Matamoros, la modelo cierra totalmente ‘la puerta’ a su exmarido y, a pesar de que el hijo de Kiko Matamoros admitió que la echa de menos y habló maravillas de ella, Estela deja claro que “no voy a huir si me lo encuentro pero no tenemos contacto”. “Yo prefiero no hablar ni mal ni bien. Si tengo que decir algo que le vaya muy bien y ya está, pero no tenemos ninguna relación ni tenemos necesidad de tenerla. Yo estoy bien así”, sentencia. ¡Dale al play y no te pierdas sus sorprendentes declaraciones!