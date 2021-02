Este es el retoque estético que se ha hecho Makoke

Makoke es una de las mujeres que más se cuidan para aparecer en la gran pantalla, a coqueta no la gana nadie y eso es algo que ha demostrado en muchas ocasiones. La colaboradora de televisión ha sorprendido a todos sus seguidores con un vídeo en su perfil de Instagram hablando del último retoque estético al que se ha sometido... y es que ya sabíamos nosotros que algo se había hecho en el rostro, ya que la calidez de su tono de piel ha cambiado por completo ¡y no solo eso!

La madre de Anita Matamoros se ha sometido a un lifting personalizado para reafirmar la parte de la mandíbula activando el colágeno de la piel. Un tratamiento estético que no requiere de cirugía y con el que vamos viendo como el rostro de Makoke va rejuveneciéndose, así lo ha explicado ella:

“He continuado con la segunda fase de mi lifting personalizado sin cirugía. Mi doctora de @clinicasdiegodeleon me ha recomendado que complemente mis ultrasonidos favoritos con un filler maravilloso que estira la piel sin aumentar volumen. Tenía que compartirlo con vosotros porque deja la parte inferior de la cara súper estilizada ?Os lo he dejado todo en stories, dejadme vuestro comentario cuando lo veáis que me encanta leeros. Quiero saber ¿Sois más de pequeños retoquitos o preferís la cirugía?”