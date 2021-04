Esta fue la última voluntad de Rocío Jurado antes de morir

La muerte de Rocío Jurado debido a un cáncer de páncreas ha marcado el rumbo de los últimos programas de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En ellos, su hija Rocío Carrasco ha desvelado cual fue el último deseo de su madre.

Tras regresar a Madrid después del tratamiento que había recibido la cantante en Houston, tanto madre como hija ya podían intuir lo que iba a pasar. Tal y como ha desvelado Carrasco, Rocío Jurado la llamó para hablar y le pregunto: “Rocío, tú no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte a ti casada con este, ¿verdad?”. En alusión a Fidel Albiac que también se encontraba allí. Carrasco que en ese momento no pudo contener las lágrimas prometió a su madre que aquella boda tendría lugar cuando ella se recuperase, sin embargo, esas palabras no convencieron a la cantante: “No, no. Mañana os casáis. Yo llamo al padre Ángel, y yo ya, tranquila”, insistió.

Aunque aquella boda nunca tuvo lugar, Rocío Carrasco ha reconocido que “es como si lo hubiera hecho”. Finalmente, ‘La más grande’ fallecía el 1 de junio de 2006.