Esta es la reacción Eva Soriano tras hacerse público su sueldo en TVE: “Entono el ‘mea culpa’ por cobrar por haber currado”

El diario Público dio a conocer los salarios de los presentadores estrella de TVE. Y es que la curiosidad por ver cuánto cobraban por programa los princpiales nombres de la cadena pública era alta y en Twitter se montó una acalorada discursión por lo que cobraba cada uno. Desde Alaska a Javier Ruiz, pasando por los tres presentadores de ‘MasterChef’ eran objeto de discusión en las redes, pero había uno por encima de todos, el de Eva Soriano.

La humorista y presentadora se situaba como la mejor pagada de la cadena pública, con 11.000 euros por cada programa de ‘La noche D’. Y como no, la propia Eva Soriano se ha referido a ello en su programa en Movistar+ ‘Showriano’.

“Hoy tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Yo entono el ‘mea culpa’ por cobrar por haber currado”, comenzó. “Hay mucha gente que ha dicho: ‘¿Pero cómo puede cobrar esa barbaridad?’ Y yo he dicho ‘pues tiene razón”, bromeó Soriano. Propuso una solución, que los ciudadanos que “si vais por la calle y os cruzáis conmigo, que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado”.

Sin embargo, la broma más subida de tono vino con lo dicho en redes sociales: “Me han tachado de cosas que no son”, apuntó. “Lo que más me duele de todo esto es que hay gente que dice que he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Madre mía, nunca se le había dicho a una mujer en una posición de poder”. ”Vamos a ponernos en la situación de que fuese así. No es el dinero, ya. Son 11.000 euros por comida, ríete tú de DiverXO. 11.000 euros a la semana, que no al mes, que eso ya me parece vicio”, finalizó Eva Soriano.