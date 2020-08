Enrique Ponce, ‘Quique’ para los amigos de Ana Soria, de fiesta tras su cogida del pasado jueves

El pasado jueves, Enrique Ponce sufría una cogida en la Plaza de Toros de El Puerto de Santamaría al entrar a matar a uno de los astados de la tarde. Sin embargo, aunque el suceso no revestía gravedad y afortunadamente no hubo consecuencias que lamentar, el diestro se vio obligado a cancelar su siguiente compromiso profesional por un esguince provocado a causa de la cogida. Ana Soria, presente en el tendido de la Real Plaza, se mostró visiblemente afectada aunque horas más tarde el semblante no era el mismo.

Tras la cogida, la pareja acudió a cenar a un conocido restaurante de la ciudad en compañía de los ‘Arrebataos’, el grupo de amigos de la joven influencer. Terminada la cena y a pesar de la cogida, según publica el diario ABC, «Quique» como se refieren a él ahora, sacó un altavoz bluetooth cilíndrico, como los que llevan los adolescentes por la calle, y amenizó la velada con los temas de su próximo disco.

Un mini concierto que dejó perplejos al resto de clientes del restaurante, entre los que se encontraban algunos compañeros de profesión y sus cuadrillas. La pareja se deshace en halagos y besos constantemente, hecho que según este mismo medio, demasiado empalagosos para los amigos de Soria, quienes, cuando salían a la puerta del restaurante a fumar aprovechaban el momento para criticar a la estrella de la pandilla y su novia.