Enrique del Pozo reaparece como un ‘terremoto’ declarando la ‘guerra’ a las Campos y a Antonio David

Inmerso en los preparativos de su boda con su novio, Rubén, de la que pronto nos dará más detalles, Enrique del Pozo ha reaparecido en Barcelona tras su misteriosa salida de ‘Viva la vida’ el pasado mes de enero. Un tema del que prefiere no hablar, aunque sí deja entrever que dejó el programa porque no quería compartir plató con ciertas personas de las que no da nombres.

De quien no ha tenido reparos en hablar ha sido de Antonio David Flores, con el que trabajó en ‘Crónicas marcianas’ y contra el que carga durísimamente. Además, y para nuestra sorpresa, el colaborador también se ha mostrado muy crítico con la familia Campos, a quienes ha ‘tachado’ de desagradecidas - sin especificar si se refiere a Teresa, a Terelu o a Carmen Borrego - por no reconocerle la defensa que de ellas hizo durante años

“Dejé ‘Viva la vida’ en enero pero nada más que tengo palabras de agradecimiento con ellos, se han portado muy bien conmigo. Pero creo que no estaba dando la talla porque había un ritmo que no sentía y no me hacía feliz” nos ha contado, explicando que el motivo se debe a que “en una orquesta hay instrumentos que no es que desafinen, simplemente con los cuales no quieres estar sentando a lado” pero evitando dar nombres del colaborador que le habría quitado las ganas de trabajar en televisión.

Aclarando que no se trata de Makoke porque “es una persona excepcional y nunca me ha decepcionado”, Enrique ha sembrado la duda sobre la familia Campos con unas palabras que no sentarán nada bien ni a María Teresa, ni a Carmen Borrego ni principalmente a Terelu, su excompañera en ‘Viva la vida”: “Yo les estoy muy agradecido a las Campos. Estoy 10 años en Italia esperando a que en mi vuelta tuvieran empatía en algo muy gordo que pasó que a mí no se me ha pedido disculpas ni se me ha dado las gracias.

“Es una gente que no me interesa, gente que no sabe ser agradecida, no valoran que yo, durante 10 años o 15 defendiéndolas en contra de Antonio David Flores, insultos, difamaciones... Yo lo mínimo que esperaba era un poco de empatía, pero al no haberla, prefiero pasar página. No merece la pena”, ha sentenciado, muy duro con la mediática familia de quien, apunta, “le deseo lo mejor, sobre todo a María Teresa y que les vaya bonito”.

Y hablando precisamente de Antonio David, Enrique cree que “está donde tiene que estar”. “Me parece de las personas más despreciables que ha dado el mundo del corazón en este país, aunque no haya memoria histórica con él”, ha señalado, recordando que en su día “intentó agredirme en Crónicas Marcianas delante de todo el país”.

Además, y tras las críticas de Kiko Hernández a Javier Sardá, Del Pozo ha contado que guarda un gran recuerdo de él de su época en ‘Crónicas marcianas’.