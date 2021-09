El zasca de Rocío Flores a Alba Carrillo tras las feroces críticas de la modelo

El regreso de Rocío Flores a ‘El prograna de Ana Rosa’ tras sus vacaciones de verano está dando mucho que hablar. Y eso que la hija de Rocío Carrasco no ha entrado en las polémicas que rodean a su familia en las últimas semanas y tan solo se ha ceñido a comentar la primera gala del nuevo reality de Mediaset, ‘Secret Story’, confesando que Lucía Pariente no era santo de su devoción.

Un comentario ‘inocente’ y “desde la objetividad” que Alba Carrillo -muy amiga de Rociíto y Fidel Albiac- no se ha tomado nada bien, atacando ferozmente a Rocío Flores. “Yo tengo que defender a mi madre, pero no sé si sabes lo que es eso...”, recriminaba la modelo a la hija de Antonio David Flores.

“Lleva un solo día en el concurso. ¿Por qué no te gusta mi madre? ¿Por jorobarme a mí porque soy amiga de la tuya? Un poco de cariño y respeto con las madres. ¡Sororidad con las madres! Que a ella no le duele su madre pero a mí la mía sí. Y mi amiga no tiró por las escaleras a nadie” exclamaba una indignada Alba que, sin pelos en la lengua ha atacado ferozmente a Rocío Flores haciendo referencia a la bruta paliza que presuntamente le dio a Rocío Carrasco en julio de 2012.

Unas polémicas palabras a las que la influencer ha respondido con la más absoluta de las indiferencias: “Ufffff. Que pereza me da”. Asegurando que no “tienen nada que ver” sus críticas a Lucía Pariente con el hecho de que Alba sea amiga de Rocío Carrasco, Ro ha dejado algo muy claro a la modelo que no va a entrar en su juego.

“Que equivocada está y que poco me conoce. Pero bueno que no voy a hablar de ella, no he hablado de ella en mi vida no voy a hablar ahora. Si ella quiere hablar de mí, que hable, me voy a limitar a comentar un concurso que para eso me contratan”, ha asegurado, haciendo suyo el dicho de ‘no hay mayor desprecio que no hacer aprecio’ con unas palabras que no sabemos cómo sentarán a la ex de Feliciano López, una de las colaboradoras más críticas con Rocío Flores, Antonio David y Olga Moreno desde que se emitió la docuserie de la hija de Rocío Jurado.