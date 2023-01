El vídeo de la brutal pelea protagonizada por Omar Montes y un luchador de boxeo

Según palabras del propio Omar Montes en el programa ‘El Hormiguero’: “Realmente no soy así. No era mi intención, pero si vienen a por mi amigo, no puedo quedarme mirando con los brazos cruzados. Me disculpo”.

El colaborador añade que se interpondrán medidas legales al bar donde ocurrieron los hechos por haber filtrado las imágenes de manera pública en redes sociales: “Tomaremos medidas con los que hayan filtrado dichas imágenes”.

Cabe recordar que Omar Montes será cabeza de cartel en el Ibérico Urban Festival de Salamanca el próximo 4 de marzo. Ptazeta, Lia Kali, La Plazuela y Violetta Arriaza se unirán al artista en el Multiusos Sánchez Paraiso.