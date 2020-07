El vídeo cien por cien salmantino de María Gómez para luchar por ser ‘Miss World’

María Gómez, la estudiante de Farmacia de 20 años y 1,71 de altura, tras convertirse en Miss World Salamanca este pasado mes de enero, está a las puertas ya de pelear por la corona española de este certamen que arrancará el 19 de julio y se extenderá hasta el 26 en Oropesa del Mar (Castellón). Y como prólogo ha elaborado un vídeo de presentación cien por cien charro. El Tormes, la Dehesa, Unamuno...

De haber sido un año normal, a estas alturas ya sabría si era Miss World Spain (o no). Pero la pandemia del coronavirus se topó con su camino en un mundo de la belleza y la moda, en el que entró de casualidad ("por una amiga") y del que, pese a que prima los estudios, no descarta convertir en profesión: "Me encanta ayudar a los demás y siempre que puedo lo intento, de ahí que decidiera estudiar Farmacia, porque creo que es una de las ramas. Sin embargo no sé qué va a pasar en un futuro y por lo pronto lo que quiero es acabar la carrera este año y organizarme para poder prepararme el certamen".

Antes de que el certamen se celebre, y pase lo que pase, la salmantina cuya familia reside en Vitigudino, quiere agradecer todo el apoyo recibido, muy especialmente el de su hermana mayor. "Me importa muchísimo su opinión, le debo mucho a ella", concluye.