El vergonzoso comportamiento de Anabel Pantoja en lugares públicos: el motivo de su ruptura Yulen Pereira

Se confirman los rumores. Yulen Pereira estalla tras su ruptura con Anabel Pantoja y este miércoles ocupa la portada de la revista Lecturas con unas demoledoras declaraciones sobre la sobrina de Isabel Pantoja. Entre otras cosas, el esgrimista confiesa que “no le salía besarle ni darle conversación” y desvela que rompió con ella porque “sus celos y sus inseguridades” le agobiaron.

Una exclusiva que se une a los mensajes que Yulen envió a un amigo harto de la influencer, que ‘Sálvame’ hacía públicos este martes y que no dejan en buen lugar a la sevillana. En ellos el deportista se queja del carácter de Anabel, de sus caprichos y de la vergüenza que le daba su comportamiento en lugares a los que acudían invitados como influencers.

Dardos a los que la prima de Kiko Rivera no ha querido responder -”no quiero saber nada, no me interesa. Mi prioridad es avanzar y no mirar para atrás” ha dejado claro a ‘Sálvame’- y sobre los que Omar Sánchez prefiere no pronunciarse.

En declaraciones exclusivas a Europa Press el exmarido de Anabel, que sigue tan enamorado de Marina Ruiz como el primer día, ha asegurado que no tiene “ni idea” de las demoledoras declaraciones de Yulen contra su ex pero deja claro que “en esa relación no me voy a meter”.

“Cada uno tiene su relación” ha añadido, dejando en el aire si la sobrina de Isabel Pantoja tenía los mismos comportamientos con él que con el esgrimista: “No quiero decir nada. Yo ya he hablado y no hablo de asuntos que no son míos gracias” ha zanjado, evitando revelar entre risas qué le parece que Yulen dijese que no quería ser “negro muerto” por enfadar a Anabel.