Muy conmocionado recordaba las palabras que le dedicó a su madre en día que se fue: “Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar... siempre me decías que estaba enmadrado y que razón tenías ...has tenido que morir para que descubra el dolor del alma ... ese no tiene consuelo ... descansa en paz mamá... volveremos a vernos”.

Gianmarco ha cumplido con lo que vaticinó Adara Molinero. El italiano ha estrenado su propio canal en MTMAD, Maracaná, donde habla abiertamente de su ruptura con la madrileña: “Me habéis preguntado si estoy enfadado con ella o si la odio, y la respuesta es absolutamente que no, a pesar de que me haya tomado el pelo y me haya hecho mucho daño”.

Además, explicaba que no puede dormir por las noches pensando en su ex: “¿Cómo estoy yo? Pues no me es fácil dormir, tengo muchos pensamientos y mucho estrés, porque por la noche me vienen muchos recuerdos. Me gusta mucho ver vídeos de ‘GH’, de cuando estábamos juntos, y además hay una canción, ‘Me equivocaré’, que me recuerda mucho a ella”.