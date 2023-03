El triángulo Anabel Pantoja, Yulen Pereira y Melania Puntas

La ruptura entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja sigue dando de qué hablar. A pesar de que confesara que está “todo bien” entre ellos y que ha sido una decisión mutua, las especulaciones no dejan de salir a la luz. Al parecer, la influencer podría seguir teniendo en mente a Omar Sánchez, pero a su vez, también se ha hablado de que podría ser posible una reconciliación con el deportista.

Europa Press hablaba este viernes en exclusiva con Anabel y se ha mostrado cauta ante todas las informaciones que se han dado acerca de ella y de Yulen: “chicos, que tengáis buen fin de semana”. Sin querer entrar en detalles, parece que la influencer no quiere estar dando explicaciones todos los días sobre cómo está su relación con él.

Ante la insistencia, Anabel ha querido dejar claro que “todo muy bien” y que está al tanto del día a día de Yulen: “está compitiendo, ha ganado hoy, estoy al tanto, o sea... ya, yo creo que no es un tema de Estado, seguro que tú tienes cosas mejores”. De esta manera, además de tirar de humor, la sobrinísima ha aclarado cuál es su situación actual con su expareja.

Eso sí, la que fuera colaboradora de televisión ha dejado claro que “no” hay una posibilidad de retomar esa relación, pero que “todo está bien” entre ellos. Una información que sus compañeros de ‘Sálvame’ expusieron asegurando que había sido una decisión que no había afectado a Anabel, dejando a entrever que la ruptura era una crónica de una muerte anunciada.

De lo que sí que no ha querido hablar la hija de Bernardo Pantoja es de todo lo que se ha dicho del divorcio con Omar Sánchez, ya que este viernes se volvió a hablar públicamente sobre si se había firmado o no tal y como el surfista confesó en su última entrevista en ‘Sálvame Deluxe’.

Melania Puntas, en el meollo de la cuestión

Anabel Pantoja llegaba hace dos semanas de América después de disfrutar de la gira de Isabel Pantoja y se encontraba con un Yulen distinto que le comunicaba su decisión de romper la relación sentimental que ambos mantenían después de concursar en ‘Supervivientes 2023’. Una noticia que saltaba en directo desde ‘Fiesta’ y que confirmaba la influencer a través de terceros.

En cuanto se supo que Yulen y Anabel habían roto, la modelo Melania Puntas salía a la palestra mediática. Al parecer, el deportista le habría sido infiel a la sobrinísima con ésta. Nada más lejos de la realidad, ambos han desmentido esta información, pero el todavía no habíamos escuchado el testimonio de la susodicha. Hasta ahora.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Melania y nos ha confirmado que no tiene “ninguna” relación con Yulen y que “he estado un poco estresada” debido a la repercusión que ha tenido en los últimos días al relacionarla con el deportista. Y es que la modelo no entiende por qué se dio su nombre en televisión si no ha tenido nada con él: “No lo entiendo, yo hablé con Amor Romeira desde el primer momento y le dije que era todo mentira, no hay más”.

De esta manera, Melania ha querido desmentir las informaciones que apuntaban a que habría tenido algo con Yulen mientras Anabel se encontraba en América disfrutando de la gira de su tía. Eso sí, parece que después de la tormenta llega la calma, ya que nos asegura que se encuentra “muy bien” después de todo este revuelo en el que se ha visto envuelta sin quererlo.