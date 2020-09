No hemos vuelto a ver a Albert Rivera y Malú desde que nació su hija Lucía. Y es que los dos tortolitos están exprimiendo al máximo su tiempo para disfrutar de la pequeña en sus primeros meses de vida. La cantante, que es muy dada a utilizar sus redes sociales para informar a sus seguidores de los últimos acontecimientos de su vida, subió una historia a su perfil para tranquilizarles por las informaciones que se habían publicado sobre ella.

Y es que algunos medios de comunicación se hicieron eco de una supuesta intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse la cantante. Ella misma ha subido una historia a su Instagram para aclarar esta información y ha asegurado que no la han tenido que operar.

“Mi gente, estoy bien. Afortunadamente NO me han tenido que intervenir -como aseguran algunos medios de comunicación-. Simplemente tuve un dolor muy fuerte en la espalda hace 48 horas que ha resultado ser una hernia discal. Los médicos me han pautado reposo y medicación durante los próximos días... Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Muy pronto volvemos a la carga!! Os quiero”

Ha sido el mensaje con el que Malú ha tranquilizado a todos sus seguidores y con el que ha aclarado todo tipo de especulación acerca de su estado de salud. Nos quedamos con que se encuentra bien y con una de sus últimas frases ‘Muy pronto volvemos a la carga’, con lo que esperamos verla muy pronto derrochando profesionalidad.