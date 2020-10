El sorprendente vídeo de Enrique Ponce y Ana Soria en Tik Tok

Cuando pensábamos que Enrique Ponce y Ana Soria ya no nos podrían sorprender más, llega una publicación de la joven y nos deja con la boca abierta. Y no precisamente porque lo que haya compartido en su red social de Instagram sea malo, sino porque si hay una persona a la que no nos imaginábamos nunca hacer vídeos de Tik Tok, ese era el torero.

Pero parece que este amor con la joven le ha devuelto las ganas y, sobre todo, la ilusión de vivir todo aquello lo que no ha vivido en sus 50 años.

En dicho vídeo que ha publicado Ana Soria, vemos a los dos tortolitos sentados en el sofá con un outfit de lo más casual y hacerse una transformación brutal con vestido de gala y traje de noche... Unos conjuntos que sí que no nos han sorprendido porque sabemos que los dos son de lo más elegantes posibles.