El sorprendente proyecto de televisión de Boris Izaguirre

El reproche que Boris Izaguirre hizo en el diario ‘El País’ a Tamara Falcó por sus comentadísimas declaraciones sobre la sexualidad en México ha pasado factura a la estrecha amistad que la marquesa de Griñón y el velezonano mantienen desde hace años.

Así lo confesaba el presentador en una de sus últimas apariciones, reconociendo no hablar de este asunto con la hija de Isabel Preysler habían abierto una brecha entre ambos: “El malentendido ha creado una herida y está ahí. la he provocado y me molesta muchísimo”.

Sin embargo, y confiando en el inmenso cariño que tienen el uno por el otro, Boris revelaba que no tardaría en llamar a Tamara para aclarar las cosas y volver a tener la complicidad de la que siempre han presumido públicamente.

Una llamada que prefiere no contar si se ha producido ya, aunque el comunicador sí ha querido zanjar la polémica afirmando rotundamente que su relación “está claramente en un momento de crecimiento”. “Mi relación con ella siempre ha estado muy bien y yo creo que nunca dejaremos de ser grandes amigos” apunta con una sonrisa, dejando entrever que nada queda del distanciamiento del que nos habló hace tan solo unos días.

Si en el terreno personal las cosas con Tamara parecen volver a su cauce, en el profesional tampoco se puede quejar, puesto que a pesar de que RTVE ha decidido no renovar ‘Lazos de Sangre’, proyectos no le faltan y está a punto de estrenar ‘El Desafío’ en Antena 3 - un reto en todos los sentidos que ha conseguido sacarle de su zona de confort y ponerse a prueba a sí mismo, como asegura - y ‘Masterchef All Stars’ en TVE.

“Somos nueve escogidos de varias de las ediciones de Masterchef Celebrity y yo creo que los nueve, en el fondo, fuimos con las mismas ganas de ganar que cada vez que fuimos a competir en Masterchef. Pero descubrimos, por la magia de la navidad, que lo que teníamos que hacer era disfrutar de volver a estar juntos y en ese programa” confiesa, adelantando lo especial que será esta nueva entrega del talent culinario del que por el momento se desconocen los rostros conocidos que acompañarán a Boris en su nuevo paso por las cocinas más famosas de la pequeña pantalla.