El sobrecogedora imagen de Laura Ponte tras perder la visión de un ojo

Laura Ponte está viviendo el que probablemente sea uno de los veranos más atípicos y tranquilos de su vida tras sufrir, el pasado mes de junio, una perforación en la córnea de uno de sus ojos por la que tuvo que ser operada de urgencia y por la que perdió la visión del mismo. Un duro contratiempo de salud que la modelo se toma con optimismo, convencida de que pronto recuperará la vista.

“Estoy esperando a que se me haga un trasplante. Yo estoy fenomenal. Esto es un mal menor, no es nada grave. A ver, no es ninguna broma no ver de un ojo, pero de lo que cabe hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila” declaraba entonces la ex de Beltrán Gómez Acebo al diario ‘El Español’.