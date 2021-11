El ‘show’ deplorable de Antonio David y Olga: siguen viviendo juntos

Desde que Antonio David Flores dio un paso al frente el pasado viernes para confirmar su separación de Olga Moreno tras días de especulaciones, las noticias sobre el ya exmatrimonio no han dejado de sucederse. Por una parte, hay quienes aseguran que si la ganadora de ‘Supervivientes’ no habla es por las presiones que ha recibido de la familia del ex guardia civil, pero que habría sido ella quien habría roto la relación al descubrir que los engaños de su marido habrían ido mucho más allá de una infidelidad con una conocida reportera televisiva.

Y es que según desvelaron en ‘Sábado Deluxe’, la empresaria podría ir a prisión como cooperadora necesaria de un presunto delito de alzamiento de bienes de Antonio David, al desviar sus ingresos para declararse insolvente y no pagar la pensión a Rocío Carrasco. Administradora de varias sociedades, Olga habría firmado los documentos que su pareja le ponía delante sin imaginar el lío legal en el que la estaría metiendo.

Al enterarse de esto, la sevillana habría roto su matrimonio fulminantemente y, desde entonces (siempre según fuentes cercanas) la pareja llevaría vidas por separado y apenas se habría visto; Olga abandonaría el domicilio conyugal al caer de noche coincidiendo con la llegada de Antonio David, volviendo al amanecer, momento en el sería él quien saldría de la casa.

Por tanto, tras confirmarse la separación, todos nos preguntamos dónde estaría el malagueño, puesto que no tendría mucha lógica seguir compartiendo techo con su exmujer si todo lo que se ha dicho en los últimos días es cierto. Mientras los protagonistas continúan sin pronunciarse al respecto, este lunes hemos pillado a Antonio David llegando en coche al domicilio familiar a toda velocidad, intentando no ser visto por los medios de comunicación congregados a las puertas. Unas imágenes que confirman que el padre de Rocío Flores continúa viviendo con Olga o, por lo menos, que la relación es cordial y el ex guardia civil entra y sale con normalidad de la casa.