El secreto mejor guardado del matrimonio de Nuria Roca y Juan del Val

Es coqueta, se cuida y le encanta probar todo tipo de productos de belleza que, viendo lo espectacular que está a sus 50 años, funcionan a las mil maravillas. Sí, hablamos de Nuria Roca, que ha ejercido de madrina en la inauguración de la nueva tienda de Clarel Sense en Madrid y, con la simpatía que la caracteriza, nos ha contado desde su ritual de belleza hasta el secreto de que su matrimonio con Juan del Val - con el que lleva 22 años casada y con el que tiene 3 hijos en común - sea uno de los más estables, duraderos y enamorados del panorama nacional.

- CHANCE: Productos de belleza, ¿en especial cuál?

- NURIA: Soy una loca de los productos de belleza, me gustan todos, entras en mi baño y tengo de todo. Cremas para matizar, el contorno, la hidratante y me gusta mucho probar los productos, ver cuál me funciona y después cargar

- CH: ¿Cuál es tu ritual de belleza?

- NURIA: Nunca fallo, aunque me haya acostado muy tarde o lleve una capa así de maquillaje y me la tenga que quitar, desmaquillarme muy bien. Después contorno de ojos, sérum y crema hidratante. Luego ya, cada cierto tiempo una limpieza, en fin, todo lo que sea para cuidarte

- CH: ¿Algún retoquito estético?

- NURIA: Esto creo que no es algo positivo ni algo negativo, simplemente que a mí me da miedo. Así que yo hago todos los tratamientos del mundo, pero todo lo invasivo de momento me da mucho respeto

- CH: ¿Esta locura por los productos de belleza es de ahora o desde bien jovencita?

- NURIA: Desde que voy cumpliendo años, con 20 no me ponía nada y es un error, ¿eh? pero es verdad que no existía esta cultura del cuidado y bueno, con los años he ido creciendo con esta cultura del cuidado y cuando tengo más años, más me cuido porque más falta hace

- CH: ¿Y Juan?

- NURIA: Juan se cuida poco. No me quita ninguna crema, y mira que le digo “ponte esto, ponte lo otro”, pero nada

- CH: Será porque no lo necesita

- NURIA: Sí, sí, que todos vamos cumpliendo años, pero a lo mejor es verdad que no lo tiene tan interiorizado o no tiene tanta presión. Yo creo que ahí las mujeres tenemos un poquito más de presión a la hora de estar más guapas, no sé

- CH: ¿Por dentro cómo nos cuidamos?

- NURIA: Bueno pues por dentro intento rodearme de gente con buena vibra y disfrutando de todo lo bueno que me sucede. Y lo malo, que también me pasa, olvidándolo rápido. Es mi mantra vital

- CH: Estás en un gran momento. ¿Cómo se recibe una Antena de Oro?

- NURIA: Pues ha sido un regalo, de verdad, y me ha hecho mucha ilusión por eso, porque son muchos años trabajando y porque en el fondo esto es muy largo y poder estar disfrutando de tu trabajo es ser una privilegiada y si encima te lo reconocen pues...

- CH: Menuda trayectoria profesional de 30 años sin parar

- NURIA: Uno tiene que saber adaptarse a todo y luchar por lo que le gusta. Está mal que yo lo diga, pero soy una privilegiada porque no he dejado de trabajar nunca en la tele, en los medios de comunicación, en la ficción. En la ficción sí que ha habido un parón larguísimo, luego hice ‘Madres’ el año pasado. O sea, quiero decirte, no puedo estar más agradecida

- CH: ¿Y cómo es trabajar con Juan en ‘La Roca’ y ‘El Hormiguero’?

- NURIA: Es que siempre hemos trabajado codo con codo. Otra cosa es que, desde hace un tiempo, él está delante de la pantalla, pero trabajar juntos trabajamos desde que nos conocemos, imagínate

- CH: ¿Y sois tan felices como aparentáis ser? Que parecéis la pareja perfecta

- NURIA: No es que seamos una pareja perfecta, es que nos gusta estar juntos, nos lo pasamos bien juntos, nos necesitamos, nos admiramos, nos queremos, entonces evidentemente no todos los minutos son ‘happys’, pero desde luego yo estoy donde quiero estar y él también y nos lo pasamos muy bien juntos

- CH: Dime que alguna crisis ha habido

- NURIA: Crisis, como crisis como entendemos de replantearte tu relación jamás. Y el día que lo haya no pasará nada, quiero decirte, también es que nosotros empezamos nuestra relación con un carácter de provisionalidad que nos ha llevado donde estamos entonces pues, cuando se termine, si es que se tiene que terminar... Pero ojalá no porque nos gustamos y nos queremos y nos soportamos

- CH: Y hay tres niños preciosos. Supongo que en Navidades volverá ‘tu pollito’ mayor

- NURIA: No, no vuelve, nos vamos nosotros. Nos vamos nosotros a verle y tenemos muchas ganas porque le echamos mucho de menos y vamos a pasar unas Navidades diferentes