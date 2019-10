El secreto de Isabel Preysler para no privarse de comer nada

Isabel Preysler, icono de Ferrero Rocher, y Jesús Vázquez, embajador actual de la marca, han ejercido de perfectos anfitriones en la gran fiesta organizada por la firma en la embajada de Italia con motivo de su 30 aniversario.

Mientras que la ‘reina de corazones’ hizo un balance sobre qué ha sido lo más importante para ella durante este 2019, el presentador no dudó en revelar algunos detalles de cómo ha sido trabajar con Isabel Pantoja en Idol Kids.

¿Qué has sentido al recrear el anuncio de hace 30 años?

Acabo de empezar a vivirlo, me ha gustado mucho la sensación de repetirlo

¿Es un anuncio muy típico de la Navidad?

Sí, pero hace muchos años que no lo hago.

¿Te ha traído muchos recuerdos de esa experiencia?

Muchos.

¿Volverás a hacer el anuncio?

No, solo significa que celebramos el 30 aniversario.

¿Cómo te sientes al ser elegida para esta ocasión?

Me siento muy honrada, me hace mucha ilusión. La gente me sigue preguntando.

¿Eres golosa?

Lo soy, y el chocolate lo que más.

¿Te cortas al comerlo?

Tengo la suerte de poder comer bastante porque mi madre era así, pero también me tengo que cuidar, me gustaría comer mucho mas.

¿Va a cocinar Tamara?

Pues no lo sabemos. No creo que Tamara haga el menú. Puede que lo organice pero que se meta en la cocina no creo, no lo tenemos pensado.