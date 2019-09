El Rey emérito Juan Carlos ha abandonado el Hospital Quirónsalud Madrid de Pozuelo de Alarcón (Madrid) sobre las 12.30 horas de este sábado tras recibir el alta justo cuando se cumple una semana de la operación cardíaca a la se sometió el pasado 24 de agosto.

El monarca salió el centro hospitalario a bordo de un vehículo, en el que viajaba en el asiento del copiloto y que se paró unos momentos para que pudiera atender a los medios congregados a las puertas del centro.

El Rey, con semblante sonriente, aseguró que estaba “fenomenal” con “cañerías nuevas y tuberías nuevas”.

“Estoy como si me hubiera pasado un camión por encima, pero ahora a quitar el camión y para adelante”, declaró. Asimismo, explicó que no tiene dolores y estimó que su recuperación total no supondría mucho tiempo. Don Juan Carlos manifestó estar “muy contento” por todas las visitas recibidas durante sus días de hospitalización. “Siempre estoy contento de recibir visitas”, afirmó. Por último, el Rey emérito quiso agradecer a los medios de comunicación congregados a las puertas del hospital su interés. “Gracias por el interés y por estar ahí”, declaró antes de partir.

El monarca dejó el centro tras recibir en la mañana de este sábado el alta hospitalaria. A partir de ahora se someterá a las “revisiones periódicas previstas para este tipo de intervenciones” de las que se encargarán los servicios de cirugía cardiaca del doctor Alberto Forteza Gil y de cardiología del doctor José Ángel Cabrera.

Según el último parte médico, el Rey emérito se encuentra “clínicamente estable, afebril y con las heridas quirúrgicas en proceso de cicatrización”.

Asimismo, “la exploración cardiológica muestra contractilidad y ritmo cardiaco normales”, según el parte, leído por la directora gerente del centro hospitalario, Lucía Alonso.