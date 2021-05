El ‘rey de la chatarra’ y su ligue de ‘Mujeres, hombres y viceversa’, ‘parten las peras’: “Paso de Samira”

Tras las últimas imágenes en las que pudimos ver a Luis Miguel Rodríguez ‘El Chatarrero’ de lo más cómplice y cercano con Samira Jalil en la plaza de toros de Las Ventas, los rumores sobre una posible relación entre ambos no han dejado de sucederse. Sorprendida por el gran revuelo que se creó por su encuentro, la concursante de ‘realities’ reconoció el pasado fin de semana en ‘Sábado Deluxe’: “Luismi está acostumbrado a estar con chicas de mi edad, no con una Ágatha. A mí me conoce desde hace 20 años, desde que soy una niña y no tenía ni tetas. Le conocí cuando él estaba con Carmen Martínez Bordiú en un cumpleaños, en un mismo grupo. y desde ahí nos hemos visto cinco veces en mi vida, me ha caído una muy grande”.

Tras descubrir esta entrevista de Samira en la que no se calla nada, Luismi no ha dudado en contestarle alto y claro: “Paso de Samira”. Feliz y muy tranquilo, en esta ocasión el que fuera pareja de Ágatha Ruíz de la Prada disfrutó de una agradable jornada con amigos en la que lució la mejor de sus sonrisas demostrando que, a pesar de todo lo que se habla sobre él, está feliz.

Demostrando que pasa de todo lo que se dice públicamente sobre él, la propia Samira explicó durante su entrevista que se había intentado poner en contacto con él preocupada tras el revuelo que se había formado sin obtener respuesta.