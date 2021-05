El programa ‘Sálvame’ destapaba este jueves una presunta deslealtad de Iker Casillas a Sara Carbonero que habría comenzado en 2019, cuando le detectaron el cáncer de ovario a la periodista y vivía sus momentos más delicados.

Una relación extramatrimonial que habría acabado el año pasado y que ahora, la tercera en cuestión, ha confirmado. Se llama Nadia y es una explosiva búlgara de 30 años que trabaja en el sector de los coches de alta gama y, según una íntima amiga de Sara, de ser cierto sería como un puñal en el corazón para la manchega, que nunca se hubiera esperado esta traición por parte del que era su marido.

Al margen de los rumores sobre su vida privada, Iker continúa con su día a día y, como de costumbre, ha sido el encargado de llevar a sus hijos Martín y Lucas al colegio. Tras dejar a los pequeños en el centro escolar hemos aprovechado para preguntarle al exfutbolista por esta presunta relación amorosa pero, lejos de confirmar o desmentir la noticia, ha estallado enfadado con la prensa por la presión mediática a la que le estamos sometiendo y por preguntarle cerca del lugar en el que estudian sus pequeños; un lugar que no considera adecuado a pesar de que jamás le molestamos cuando va con los niños, sino que esperamos a que llegue a su coche para lanzarle diferentes cuestiones relacionadas con su vida íntima que han sido noticia en las últimas semanas.

Muy molesto, y taladrándonos con la mirada mientras le preguntamos por el testimonio de Nadia, que asegura tener numerosas pruebas de su relación, Iker estalla: “¿A vosotros que esté en el colegio os da igual no? Seguro que sí. Pregúntame en otro momento no en el colegio cuando está aquí toda la gente... todos los padres viendo esto. Píllame en otro sitio no me pilles aquí”. “Al final voy a dejar de traer a mis hijos al cole”, ha asegurado enfadado, sin confirmar o desmentir su presunta desealtad a Sara Carbonero.