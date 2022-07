El radical cambio físico de Falete

Falete, al igual que muchos españoles después de la cuarentena por la covid-19, ha decidido darle un vuelco a su vida y ha sido en el aspecto físico. El cantante ha reconocido que a finales de 2020 empezó el reto de perder unos kilos.

Un año y medio después ese reto parece conseguido, aunque según el mismo artística no quiere parar ahora. Falete ha mostrado sus redes y en una entrevista a la revista Lecturas su gran cambio físico, y es que el sevillano ha perdido 30 kilos en este periodo.

Alejado un tiempo de la escena pública, Falete regrasa para contarle a todo el mundo el proceso que ha vivido para adelgazar tanto: “Hace año y medio perdí 12 kilos con una nutricionista, después me puse un balón gástrico que me regaló un doctor y perdí otros 16”, explica a la citada publicación, “Luego seguí comiendo sano. En total he perdido 30 kilos”.