El punto en común de Julián Contreras y su sobrina Lucía Rivera

Muchas han sido las idas y venidas que han tenido Julián Contreras, Francisco y Cayetano Rivera. Los hermanos han sabido entenderse, pero al cabo de los años han terminado más distanciados que nunca... y ahora, hablamos con el hijo pequeño de Carmina Ordóñez y nos confiesa que echa de menos a sus hermanos.

Julián Contreras nos asegura que echa de menos saber de sus hermanos: “evidentemente, y me gustaría pensar que ellos a mí también. Yo amo a mis hermanos, son mis hermanos y los voy a querer siempre pero no tenemos bueno, esa parte ya tan familiar no. Yo soy un poco más insolente en ese sentido”.

El hijo de Carmina nos ha hablado sobre el incidente con su casera asegura que nada ocurrió en realidad y que sigue viviendo en el mismo sitio: “eso que os lo cuente la casera, yo no. Ahí sigo”.

El hermano de Cayetano Rivera confiesa que no ha leído el artículo de Lucía Rivera sobre salud mental pero se compromete a hacerlo: “Lo leeré. Yo escribí un libro entero sobre ello, sobre la depresión y los distintos problemas, así que lo leeré con mucho interés”. Y es que l tema de la salud mental le interesa puesto que él pasó por una depresión hace varios años: “sí, tuve una depresión durante cuatro años, que casi no salgo de ella”.

Julián nos ha confesado que no tiene relación con su sobrina Lucía Rivera, aunque le deja las puertas abiertas para que ella de el paso si le apetece: “no, yo lamentablemente, no tengo relación con Lucía, por dios, nada en contra y, de hecho, ella tiene acceso a mí todo el que quiera, encantadísimo”, pero no ha dudado en mandarle un mensaje para que supere la ansiedad y la depresión: “que mire adelante, esto, lo primero que te hace creer, es que no hay un mañana, no hay un adelante. Cuando descubres, o te das cuenta, que efectivamente lo hay, vas bien”.

En cuanto a cómo se encuentra muy bien tras haber publicado su último libro: “bien, estoy muy bien, muy contento con mi nuevo libro”. Tras haber escrito su primer libro, Julián no dejará su carrera como escritor y le gustaría tener más presencia en los medios de comunicación: “voy a seguir escribiendo y siempre he reivindicado un sitio para mí en los medios de comunicación, que creo que lo tengo”.