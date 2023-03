El problema de salud que ha sufrido María García de Jaime en la recta final de su embarazo

María García de Jaime está viviendo la recta final de su tercer embarazo y lo cierto es que está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida... eso sí, hace unos días sufría un susto debido a un cólico por el que estuvo ingresada varios días en el hospital y esto hacía saltar todas sobre su estado de salud.

Después de recibir el alta hospitalaria, Europa Press hablaba con su marido, Tomás Páramo, -que ha sido el encargado de retransmitir todo por redes sociales- y nos aseguraba que todo había quedado en un susto: “Gracias a Dios está recuperada, se le ha pasado el cólico y esperando que en cualquier momento, en las próximas semanas, nazca”.

Este miércoles, María García de Jaime ha reaparecido en la presentación de la Campaña SS23 de Hoss Intropia ‘RAICES’ protagonizada por Ángela Molina y sus hijas, Olivia y Maria Molina. Feliz y de lo más simpática, la influencer nos ha desvelado cómo se encuentra tras sufrir un cólico hace unos días y también nos ha hablado sobre cómo lleva la recta final de su embarazo.

“La verdad que fue un susto” nos comenzaba explicando María, ya que “fue algo que no me había pasado y me pilló totalmente por sorpresa”. Lo que más le hizo alarmarse fue “un dolor que no identificaba” y eso le puso nerviosa porque “no sabía si me estaba poniendo de parto duele muchísimo”.

Relajada ahora, María asegura que “admiro fielmente a la gente que tiene estos dolores porque es horrible, y nada, ya recuperada y con muchas ganas de lo que venga” y nos desvela que “estuve ingresada 48 horas hasta que consiguieron estabilizarme el dolor y ya me fui a casa”.

María está deseando ver la cara de su hijo Fede: “estamos en la recta final, ya me quedan unas semanas aunque ya podría nacer así que esperando y con muchas ganas la verdad” aunque sí que nos confiesa que tiene miedo: “Es verdad que siento más miedo que en los otros porque sé más y también porque como en el de Catalina lo pasé un poco mal pues tengo un poco de miedo pero bueno Yo lo dejo todo en manos de Dios y espero que todo vaya fenomenal”.