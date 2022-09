El periodista Fernando Ónega se despide de la radio: “Necesitas recordar que se puede vivir”

Toda una vida vinculada a la radio. Fernando Ónega ha sumado 30 años trabajando en Onda Cero, pero este jueves ha decidido retirarse de los micrófonos. En su último día en la radio, el periodista ha dedicado unas emotivas palabras tanto a sus compañeros como a los oyentes.

Ónega ha sido miembro del equipo de ‘Más de uno’ con Carlos Alsina desde los comienzos del programa, el 8 de abril de 2015, donde realizaba su análisis diario de la actualidad y repaso de los temas al comienzo de la tertulia. Su voz también ha estado vinculada a otros programas de la casa, como ‘La brújula’, donde ponía el broche final al programa dando su punto de vista sobre los temas más importantes de la jornada.

“Es un momento dulce y triste al mismo tiempo porque he cometido un acto de supremo egoísmo”, reconoce Ónega y asegura que tras su último cumpleaños reflexionó junto a la canción de Julio Iglesias ‘Me olvidé de vivir’ y se dio cuenta de algo: “me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida”.

Por ello, el periodista decidió mandarse un mensaje a sí mismo: “querido Fernando: necesitas recordar que se puede vivir, la radio es muy bonita, pero la radio era muy esclava, muy permanente y yo soy un trabajador cansable”.

Ahora, el veterano periodista se despide este 1 de septiembre con el arranque de la nueva temporada en la que, sin duda, dejará un vacío en el corazón de todos los oyentes y compañeros.

Por su parte, Carlos Alsina recuerda su primera conversación con Fernando Ónega cuando era director y él acababa de entrar. Además, el director y presentador de ‘Más de uno’ explica: “es un nombre, una voz, una forma de ser, una forma de entender la actualidad”.