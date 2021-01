El nuevo trabajo de Kiko Rivera en el que tuvo que intervenir la Policía

Kiko Rivera ha recibido su primer varapalo profesional en este 2021. El hijo de Isabel Pantoja afrontaba con mucha ilusión este nuevo proyecto en el que ejercía de rey mago junto a sus amigos Omar Montes y Luis Rollan. Pero no ha podido ser.

Atavido de Rey Melchor, el Dj puso mucha disposición en el acto que iba a celebrar el centro comercial la Cañada de Marbella como anticipo de la llegada de los Reyes Magos el próximo 6 de enero. Pero la masiva afluencia de público y el comportamiento de algunos fans, contraveniendo las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus, requirió la actuación policial para desalojar el recinto y cancelar el evento.

Kiko Rivera afrontó la situación con mucha calma, serenidad y filosofía. Y lejos de molestarse por el fracaso por su debut como rey mago en la costa del sol mantuvo la sonrisa y aprovechó la ocasión para felicitar su ex, Jessica Bueno, por su futura maternidad. “Me he enterado, es una alegría que tanto Jessica cómo Jota vayan a tener un bebé”, aseguró. No es para menos, ya que la feliz noticia se traduce en un hermano para su hijo mayor, Francisco Rivera Bueno.

También quiso aseverar que no emprenderá medidas judiciales contra su madre como se había hecho público “no lo haré, ya mandé el comunicado”, afirmó. Sin duda un paso con el que intentará limar asperezas con la cantante, con la que vive una delicada y tensa situación desde hace dos meses y a la que no ha visto en estas navidades.