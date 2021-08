El nuevo escándalo que sacude a Mónica Hoyos

Intentando mantener su relación con el misterioso ‘Señor Sánchez’ al margen del foco mediático, Mónica Hoyos y su novio se han visto de nuevo inmersos en el centro de la polémica después de protagonizar un altercado con un dependiente durante sus vacaciones estivales en la costa gaditana.

Así, según destapaba ‘Sálvame’ hace unos días, el hombre que ocupa el corazón de Mónica habría agredido con un sonoro bofetón a un vendedor de una tienda en Vejer de la Frontera después de que la peruana le acusase de “mirarle el culo a su hija” Luna, de 16 años, fruto de su relación con Carlos Lozano, y de llamarle “pervertido”.

Ahora, Mónica, de regreso en Madrid, desmiente este altercado tajantemente y muy enfadada afirma que “se tienen que inventar algo. Sino no hay noticia. Dar bola a la gente que miente casi mejor dejarlo así”. “Acabo de llegar y no tengo ni idea de nada, no he visto la tele”, ha asegurado intentando quitarle hierro a la noticia y desmintiendo la presunta agresión de su novio, el misterioso ‘Señor Sánchez’ a un dependiente