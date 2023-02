El novio de Ágatha Ruiz de la Prada monta en cólera contra Carmen Lomana

Tras las declaraciones de Carmen Lomana asegurando que Ágatha Ruiz de la Prada está con ‘El chatarrero’, las cámaras de Europa Press han podido hablar con José Manuel Díaz-Patón, pareja de la diseñadora, y se ha mostrado de lo más enfadado al conocer esta información. Tanto, que le ha lanzado un mensaje a la colaboradora de televisión y ha desvelado cuál es el motivo por el que actúa así con su novia.

El novio de la diseñadora le ha mandado un mensaje a Carmen Lomana y confiesa que ha tenido algo con ella: “A ver, me ha parecido muy poco elegante. Mira, Carmen, no tengo nada contra ti, no he contado nada de lo nuestro así que haz el favor de no referirte a mí y decir que Ágatha está con ‘El chatarrero’, que está enamorada de él ni nada por el estilo. Yo no he contado nada de ti y si tienes un ataque de cuernos, tienes mi teléfono y me llamas, pero haz el favor de ese tipo de cosas no airearlas”.

Tras estas palabras, en las que entendemos que José Manuel ha tenido una relación en el pasado con Carmen, le preguntamos por ello, pero sin embargo no quiere entrar en detalles: “no voy a decir nada”. Una noticia que hasta ahora se desconocía y que explicaría, según el empresario, la actitud que tiene ella con Ágatha.

Tras la confesión, la pareja de la diseñadora recula y asegura que “le da igual” que sus palabras tengan repercusión, ya que “lo único que digo es que, por favor, por favor, mis cuestiones son privadas todas y no te refieras a eso”.